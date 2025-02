El hartazgo y la sensación de desamparo llevaron a un grupo de repartidores a tomar una decisión drástica. Luego de que un compañero fuera asaltado mientras realizaba una entrega en La Matanza, los trabajadores de aplicaciones organizaron un operativo propio para recuperar la moto robada. El episodio, registrado en video y compartido en redes sociales, dejó en evidencia el padecimiento que enfrentan diariamente quienes trabajan en la vía pública.

Según la descripción de un testigo, el hecho ocurrió el sábado a las 21:50 en la intersección de Ezaguirre y Perón, cuando un joven trabajador que realizaba una entrega fue sorprendido por un ladrón armado. El delincuente lo amenazó con un arma de fuego y le exigió la moto, su riñonera y su teléfono celular.

Allí se dio la primera escena insólita: la víctima tuvo que “negociar” con el atacante qué pertenencias cedía. Le pidió que le dejara la riñonera con su documentación y el teléfono porque es su principal herramienta de trabajo, y a cambio le entregó la moto. Así lo contó un compañero del joven asaltado frente a las cámaras de Canal 13 que se dieron cita en el lugar.

Tras el robo, la víctima alertó a sus compañeros a través de un grupo de WhatsApp. En cuestión de minutos, varios repartidores se organizaron y comenzaron a recorrer la zona para localizar el vehículo. La persecución los llevó hasta la Villa Santos Vega, un asentamiento de la localidad de San Justo, donde los delincuentes se refugiaron con la moto.

La estrategia de los trabajadores se puso en marcha de inmediato. Apenas recibieron el mensaje de alerta, los repartidores comenzaron a coordinar la búsqueda. “Me robaron la moto en Ezaguirre y Perón. Se fueron por Ombú, para Ruta 3”, escribió la víctima en el grupo de WhatsApp a las 21:49, según comentaron los otros deliverys.

En pocos minutos, ubicaron el vehículo y tomaron la decisión de ingresar al asentamiento para recuperarlo. En el video viralizado en redes sociales, se observa cómo más de una docena de motociclistas avanzan en caravana por los pasillos de la villa. “Adentro está la moto. Los van a sacar a tiros”, se escucha decir a una mujer que registra la escena desde un primer piso.

A pesar del riesgo que implicaba la acción, los trabajadores lograron su objetivo y recuperaron el vehículo sin la intervención de las fuerzas de seguridad. En las imágenes no se observa presencia policial, lo que reforzó el reclamo de los repartidores sobre la falta de protección en la zona.

En declaraciones Canal Trece, una vecina de la zona afirmó que los delitos son frecuentes y que las medidas de prevención no han sido efectivas. “Entraron a la casa. A nosotros hace poco la municipalidad nos puso una alarma vecinal, pero no sirve”, señaló.

Luego del testimonio de la vecina, varios repartidores que participaron de la recuperación de la moto brindaron su testimonio sobre lo ocurrido y el contexto de inseguridad que enfrentan diariamente. “Nos metimos nosotros. Si no nos movemos nosotros, nadie nos va a ayudar. Nadie”.

Otro delivery detalló cómo se organizan para protegerse entre ellos: “Somos todos compañeros, nos reagrupamos y nos metimos y recuperamos la moto. Literalmente. Nosotros hicimos lo que tendría que haber hecho la policía”.

Uno de los trabajadores explicó que constantemente deben modificar sus vehículos para evitar los robos: “Vos fijate cómo tenemos la moto toda desarmada. La policía está, no vamos a decir que no está, porque está, pero no te da una solución”.

Además, los repartidores denunciaron que la frecuencia de los robos es alarmante. “Uno por lo menos por día se queda sin moto y nadie hace nada”, señaló un repartidor. Otro sumó: “Si nos ponemos el casco, nos roban. Si no nos ponemos el casco, la policía nos para”.

No es la primera vez que los repartidores deciden recuperar un vehículo sin ayuda policial. En marzo del año pasado, un grupo de trabajadores organizó una operación similar en la zona oeste del conurbano bonaerense. En esa ocasión, no solo recuperaron la moto robada, sino que también lograron detener a uno de los delincuentes y obligarlo a confesar el paradero del vehículo.

Fuente: Infobae.