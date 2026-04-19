Un joven de 17 años protagonizó un trágico hecho al conducir sin registro ni seguro y embestir a un motociclista, un hombre de 54 años, que murió a raíz del impacto.

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De acuerdo a la información conocida, el hecho sucedió en el barrio Juramento y el adolescente circulaba sin la habilitación correspondiente cuando chocó contra la víctima, quien fue arrastrada varios metros tras el impacto. Las heridas sufridas resultaron fatales.

El joven quedó detenido. El caso generó fuerte conmoción y reavivó las preocupaciones por la circulación de conductores sin autorización, además de los controles sobre el uso de vehículos por parte de menores. La investigación busca determinar cómo accedió al rodado y las posibles responsabilidades de adultos.

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