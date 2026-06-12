A pocos días de una nueva reunión de la Comisión de Movilidad Urbana, el gobierno municipal dio una señal favorable a la regulación de las aplicaciones de transporte al respaldar la creación de un registro específico para las empresas que operan plataformas como Uber, Cabify o DiDi. La postura fue expresada por el director general de Transporte, Federico Chioli, en respuesta a consultas realizadas por el Concejo Deliberante.

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El Ejecutivo propuso que la inscripción sea obligatoria para las empresas y no para los conductores, al considerar innecesario un registro individual de choferes. Además, planteó que las plataformas sean responsables de garantizar que quienes presten el servicio cuenten con licencia profesional, certificado de antecedentes penales y autorización para conducir el vehículo utilizado.

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Otro de los puntos destacados es que el Municipio no presentó objeciones para que el servicio pueda ser prestado tanto por automóviles como por motocicletas, siempre que las unidades cuenten con la documentación correspondiente, la Verificación Técnica Vehicular vigente y el seguro específico exigido para este tipo de actividad.

El próximo martes a las 11.30, las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación mantendrán una reunión conjunta para avanzar con el tratamiento del expediente. Si obtiene dictamen favorable, la regulación de las aplicaciones de transporte podría quedar en condiciones de ser debatida en la sesión del Concejo Deliberante prevista para el jueves.

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