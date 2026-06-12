Un importante operativo se desplegó este viernes en un predio ubicado sobre Strobel entre Bélgica y Millán, donde fue hallado un proyectil de cañón que, según confirmó personal de la División Explosivos, presentaba marcas compatibles con haber sido lanzado.

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De acuerdo con la información aportada por los especialistas, la munición habría iniciado el proceso de detonación al momento de ser disparada, aunque al cierre del procedimiento aún se trabajaba para determinar si conservaba carga explosiva. Por protocolo, toda munición hallada en la vía pública o fuera de control oficial es considerada potencialmente peligrosa.

Fuentes de la División Explosivos explicaron que este tipo de proyectiles puede llegar a pesar entre 70 y 80 kilos cuando posee su carga completa, por lo que debió ser retirado mediante un operativo especial. La pieza fue secuestrada con autorización de la Fiscalía N°5, a cargo de la fiscal Berlingeri, que intervino en el caso.

Los especialistas señalaron además que la munición presentaba características que impedían cualquier tipo de manipulación o peritaje en el lugar. Ante la posibilidad de que el sistema de iniciación hubiera quedado activado o trabado tras el disparo, se dispuso su inmediata neutralización. Según explicaron, este tipo de artefactos puede permanecer inactivo durante décadas y detonarse ante un movimiento mínimo, motivo por el cual se aplicó el protocolo de seguridad correspondiente.

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