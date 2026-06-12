La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Mar del Plata negó que esté prevista una reducción del servicio de colectivos durante la tarde de este viernes, pese a la convocatoria realizada a los choferes para participar de un acto encabezado por el secretario general de la seccional local, Maximiliano Escriba. Lo curioso de todo es que las empresas no informaron al Municipio la situación, por lo que se espera una sanción por inclumplimiento del pliego.

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"Hoy de 14.00 a 16.30 hay paro de UTA, debido a que hace el anuncio de su candidatura, el secretario local del gremio Maximiliano Escriba.

Es decir, queda todo el Municipio de General Pueyrredón, sin servicio de transporte público dentro de esa franja horaria", dice un mensaje en cadena que circula entre choferes de colectivo.

Escriba, el actual secretario de UTA Mar del Plata, convocando en un video de WSP al acto de esta tarde.

La actividad se desarrollará en la sede gremial de Belgrano 4575 y tendrá como eje el lanzamiento de la candidatura de Escriba a la conducción nacional del sindicato. Según una circular difundida entre trabajadores, la convocatoria se realizará en horas de la tarde y está dirigida a los choferes del transporte urbano de pasajeros.

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Desde la conducción local sostuvieron que la actividad no implicará una medida de fuerza ni una interrupción formal del servicio. Sin embargo, la convocatoria generó interrogantes debido a la participación de conductores que habitualmente cumplen tareas en distintas líneas del distrito.

El acto se llevará a cabo en medio del debate por la situación del transporte público en General Pueyrredon y mientras miles de usuarios dependen diariamente de los colectivos para movilizarse. Hasta el momento, no se informó oficialmente de qué manera se garantizará la normal prestación del servicio durante el desarrollo de la actividad sindical.

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