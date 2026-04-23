Secuestran objetos vinculados a robos en un allanamiento en barrio La Herradura
Un procedimiento en una vivienda permitió incautar materiales sospechosos y avanzar en una investigación por hechos recientes, sin que se dispusieran detenciones.
Un allanamiento realizado en una vivienda de Diagonal Urrutia al 2100, permitió el secuestro de distintos objetos presuntamente relacionados con hechos delictivos.
En el lugar, un hombre y una mujer, ambos de 26 años, fueron notificados de la apertura de una causa por encubrimiento y averiguación de ilícito, aunque no quedaron detenidas.
Durante el procedimiento, llevado adelante por personal policial con apoyo de otras unidades, se incautaron varios elementos, entre ellos un celular, herramientas, una tapa de motor con la numeración suprimida y accesorios vinculados a una motocicleta marca Royal Enfield.
La investigación está relacionada con un robo ocurrido el 13 de febrero en una vivienda de la zona de Belgrano al 12600, y también con el robo de una moto Royal Enfield Himalayan denunciado el pasado 18 de abril.
La Justicia continúa con las actuaciones para determinar el origen de los objetos secuestrados y su posible relación con otros hechos.
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