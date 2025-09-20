La bruma que se hizo presente en jornadas anteriores derivó esta mañana en una intensa precipitación, acompañada por elevados niveles de humedad que persistieron a lo largo del día.

No obstante, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un giro significativo en las condiciones climáticas para el sábado: se anuncian tormentas y un marcado descenso en las temperaturas. El organismo emitió una alerta naranja debido a la probabilidad de fenómenos meteorológicos severos.

Estas precipitaciones irán ganando intensidad hacia la tarde y la noche, transformándose en tormentas fuertes. El viento, proveniente del este, incrementará su velocidad con el correr de las horas, pudiendo alcanzar ráfagas de hasta 59 km/h en el período nocturno.

En cuanto al registro térmico, se prevé una baja considerable: la mínima será de 10 °C y la máxima no superará los 12 °C.

