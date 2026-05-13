Un hombre de 42 años debió ser hospitalizado este miércoles por la mañana luego de protagonizar un accidente automovilístico en la intersección de las calles San Juan y Rawson, en Mar del Plata.

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El hecho fue reportado cerca de las 7.51 y generó la intervención de personal de emergencias. Al llegar al lugar, los profesionales asistieron al conductor, quien presentaba signos de desorientación y dificultades para comunicarse.

Según indicaron fuentes intervinientes, la víctima balbuceaba y no lograba recordar cómo se había producido el choque. Mientras era atendido en la vía pública, el hombre sufrió un desvanecimiento, lo que motivó su rápido traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

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En el nosocomio quedó bajo observación médica y se le realizaron estudios para determinar la gravedad de las lesiones y las causas de la descompensación.

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