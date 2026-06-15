La histórica cooperativa láctea Sancor atraviesa una de las etapas más decisivas de sus 88 años de historia. Tras la quiebra decretada por la Justicia santafesina, se puso en marcha el proceso de venta de sus principales activos, que incluyen seis plantas industriales y el paquete completo de marcas de la compañía. La operación tendrá una base de USD 52,1 millones y ya hay al menos seis grupos empresarios interesados en participar del proceso.

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La licitación fue autorizada por el juez Marcelo Gelcich, a cargo del expediente, y contempla la venta de las unidades productivas ubicadas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, además de los activos intangibles de la firma. El objetivo es encontrar un nuevo operador que permita preservar parte de la actividad industrial, proteger empleos y maximizar el recupero para los acreedores.

Los activos fueron divididos en siete lotes. Seis corresponden a las plantas industriales y el restante reúne las marcas comerciales de la empresa. Las instalaciones fabriles fueron valuadas en USD 27,4 millones, mientras que el paquete marcario fue tasado en USD 24,7 millones. Dentro de este último, la marca Sancor concentra USD 18,7 millones de valoración, mientras que submarcas reconocidas como Mendicrim, Tolem, Quesabores, San Regim, Santa Brígida y Chelita completan el resto del valor asignado.

Las plantas incluidas en el proceso son Devoto, Gálvez, La Carlota, Balnearia, San Guillermo y Sunchales. Esta última sufrió recientemente un incendio que obligó a reducir su valuación respecto de las estimaciones originales. Los interesados podrán presentar ofertas por una planta específica, por varios establecimientos o por la totalidad del paquete.

Entre quienes ya manifestaron interés aparecen importantes jugadores de la industria alimentaria y láctea. La lista incluye a Savencia (propietaria de Milkaut), Adecoagro, Punta del Agua, Elcor, La Tarantela y el empresario rosarino Gustavo Scaglione, además de otros grupos que analizan la documentación técnica y financiera puesta a disposición por la Justicia.

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La adjudicación no dependerá exclusivamente del monto ofrecido. El pliego establece que también serán evaluados aspectos como la continuidad de la producción, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la capacidad de los oferentes para sostener la actividad industrial en el tiempo. La resolución judicial remarca que la propuesta económica más alta no garantiza automáticamente la adjudicación de los activos.

La situación de Sancor llegó a este punto luego de años de dificultades económicas, caída de la producción, venta de activos y pérdida de participación en el mercado. En abril de este año la propia cooperativa solicitó su quiebra tras fracasar el concurso preventivo de acreedores iniciado en 2025. La empresa acumulaba pasivos superiores a los USD 120 millones y registraba importantes deudas con trabajadores, proveedores, organismos públicos y entidades financieras.

Fundada en 1938 en Sunchales, Santa Fe, Sancor llegó a convertirse en una de las empresas lácteas más importantes de Argentina y un símbolo del cooperativismo nacional. Durante décadas lideró distintos segmentos del mercado y desarrolló marcas ampliamente reconocidas por los consumidores. Por ese motivo, especialistas del sector consideran que el paquete marcario representa hoy uno de los activos más valiosos del proceso de venta y una de las principales razones del interés empresarial generado en torno a la histórica cooperativa.

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