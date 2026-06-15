La Prefectura Naval Argentina intensificó este lunes las tareas para encontrar una embarcación deportiva que desapareció en aguas del Río de la Plata con cinco tripulantes a bordo. El operativo se mantiene activo desde que se reportó que la lancha no regresó al punto de partida tras una salida de pesca.

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La embarcación, identificada como "Chamigo-Ho", había zarpado durante la mañana desde la costanera de Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui. Según la información aportada por personal del Camping Hudson, los ocupantes tenían previsto realizar una jornada de pesca deportiva de pejerrey en la zona costera del río.

La preocupación comenzó al caer la noche, cuando la lancha no regresó al lugar y los vehículos de los navegantes continuaban estacionados en el predio. A partir de esa situación se activó el protocolo de emergencia y se dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con los datos difundidos por Prefectura, a bordo viajaban cinco hombres mayores de edad, varios de ellos con experiencia en navegación. Además, contaban con distintos elementos de seguridad, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema de posicionamiento GPS.

Para intentar dar con el paradero de los tripulantes, la Autoridad Marítima desplegó un importante operativo que incluye los guardacostas GC-73 Cabo Corrientes y GC-75 Bahía Blanca, un semirrígido de rescate, un avión PA-62 y personal terrestre. Los rastrillajes abarcan una extensa franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

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En paralelo, se realizaron numerosos intentos de comunicación mediante llamados telefónicos y contactos por radiofrecuencia VHF, aunque hasta el momento ninguno obtuvo respuesta.

Por otra parte, familiares de los navegantes radicaron la denuncia correspondiente ante la comisaría jurisdiccional. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, mientras continúa la búsqueda contrarreloj para localizar a la embarcación y sus ocupantes.

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