La continuidad de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete abrió una fuerte discusión en la Cámara de Diputados y puso en alerta a los principales aliados parlamentarios del Gobierno nacional.

Ads

Puede interesarte

Los bloques del PRO, la UCR y el MID comenzaron a debatir qué postura adoptar frente a los cuestionamientos que enfrenta el funcionario, en medio de un creciente malestar por las explicaciones brindadas sobre su situación patrimonial y las modificaciones realizadas en su declaración jurada.

Aunque comparten críticas hacia el jefe de Gabinete, los espacios dialoguistas todavía no definieron una posición unificada. Mientras algunos sectores consideran necesario habilitar una discusión institucional, otros buscan evitar quedar alineados con la oposición más dura, que impulsa directamente una moción de censura para desplazarlo del cargo.

Las expresiones más contundentes llegaron desde el MID. El diputado Eduardo Falcone afirmó que Adorni está "terminado" políticamente y sugirió que debería dar un paso al costado para evitar un mayor desgaste al Gobierno. También Oscar Zago, presidente de ese bloque, manifestó cuestionamientos a la situación.

En este contexto, durante los próximos días se intensificarán las negociaciones entre los bloques aliados para definir una estrategia común. Una de las alternativas que se analiza es avanzar primero con el tratamiento del tema en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, ambas presididas por legisladores oficialistas.

Ads

Por su parte, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros sectores opositores ya solicitaron una sesión especial para el 23 de junio con el objetivo de debatir una moción de censura contra Adorni. La iniciativa cuenta además con el respaldo de legisladores de la Coalición Cívica, Provincias Unidas y algunos monobloques.

Sin embargo, la oposición todavía enfrenta un desafío clave: reunir el quórum necesario para abrir la sesión y conseguir las mayorías especiales requeridas para avanzar con el tratamiento de proyectos que aún no cuentan con dictamen de comisión.

La situación también involucra a gobernadores y bloques provinciales, cuyos votos podrían resultar determinantes para inclinar la balanza en uno u otro sentido. Por ese motivo, el Gobierno mantiene conversaciones con mandatarios y referentes parlamentarios de distintas provincias en busca de sostener los apoyos necesarios.

Ads

Mientras continúan las negociaciones, el Congreso se prepara para una semana decisiva que podría definir el futuro político de Adorni y poner a prueba la capacidad de articulación del oficialismo en la Cámara baja.