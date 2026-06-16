En medio de la controversia política generada por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei volverá a mostrarse en el interior del país con dos actividades de alto perfil institucional: los actos por el Día de la Bandera en Rosario y por el Día de la Independencia en Tucumán.

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Según trascendió desde la Casa Rosada, el mandatario estará este 20 de junio en Rosario, donde participará de la tradicional ceremonia frente al Monumento Nacional a la Bandera junto al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin.

La visita tendrá además un fuerte componente simbólico, ya que coincidirá con una de las celebraciones patrias más importantes del calendario nacional y con una jornada que tendrá como cierre artístico la presentación de Abel Pintos, en el marco de la Fiesta de la Bandera organizada por la Municipalidad rosarina.

Posteriormente, el 9 de julio, Milei viajará a San Miguel de Tucumán para participar de los actos por el Día de la Independencia en la histórica Casa de Tucumán, acompañado por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Las actividades marcarán el regreso del Presidente a las provincias luego de varios meses sin actos masivos fuera de Buenos Aires. La estrategia forma parte de la intención oficial de fortalecer la presencia territorial de La Libertad Avanza de cara al próximo año electoral.

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Agenda internacional

Paralelamente, Milei mantiene una intensa agenda internacional. El próximo 24 de junio viajará a Madrid, donde participará de una conferencia en la Universidad CEU San Pablo, recibirá un reconocimiento académico y mantendrá reuniones con empresarios.

Días más tarde asistirá a la cumbre del Mercosur en Asunción, prevista para el 30 de junio, en lo que será el primer encuentro del bloque regional tras la entrada en vigor del acuerdo comercial con la Unión Europea.

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Además, el mandatario tiene previsto viajar nuevamente a Estados Unidos para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia norteamericano junto al presidente Donald Trump, aunque desde el Gobierno aclararon que no tiene previsto asistir a partidos del Mundial de Fútbol 2026.

A estos compromisos se sumará una futura visita a París, donde participará de la denominada "Argentina Week" y será distinguido junto al economista francés y Premio Nobel 2025 Philippe Aghion.

De esta manera, Milei busca retomar una agenda federal e internacional que había quedado relegada durante los últimos meses por las tensiones políticas y el impacto de la investigación que involucra a Adorni.

Fuente: TN