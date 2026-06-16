Cada invierno, cuando aumenta la demanda de gas en los hogares, vuelven las restricciones sobre algunas estaciones de servicio que comercializan GNC. Sin embargo, desde la Cámara de Expendedores de GNC consideran que el problema no es técnico sino político.

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Oscar Olivero, vicepresidente de la entidad, aseguró que actualmente el sistema podría abastecer a las estaciones de servicio si existiera una decisión de modificar el esquema vigente.

"Si se decidiera volver a colocar gas, técnicamente podría hacerse. El problema que hay es una decisión política", afirmó.

Según explicó, unas 250 estaciones de servicio operan bajo contratos interrumpibles, una modalidad que permite suspender el suministro cuando aumenta la demanda residencial. Desde la Cámara vienen sugiriendo a sus asociados la contratación de servicios firmes para evitar este tipo de situaciones.

Olivero señaló además que muchas veces el impacto de los anuncios supera al de las restricciones reales.

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"Es más el rumor del corte que afecta", sostuvo, al remarcar que la difusión de posibles interrupciones genera incertidumbre entre usuarios y transportistas, incluso en zonas donde el suministro continúa funcionando con normalidad.

Desde el sector consideran que la reiteración de estos episodios perjudica la imagen del GNC y desalienta nuevas conversiones de vehículos, pese a que la mayoría de las estaciones mantiene su actividad habitual durante los períodos de mayor demanda energética.

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