El programa impulsado por la Municipalidad de General Pueyrredon desembarcará en la Sociedad de Fomento Belgrano del 20 al 24 de abril, con atención de 9 a 14 y múltiples prestaciones sanitarias para vecinos.

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Durante cinco jornadas, el dispositivo itinerante ofrecerá vacunación de calendario, antigripal y contra COVID-19, además de testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades y actividades de concientización sobre dengue y ACV. El lunes 20 también se realizará un taller de RCP por la tarde, con inscripción previa en el lugar.

La agenda incluye consultas ginecológicas el martes y miércoles, mientras que la atención pediátrica estará disponible esos mismos días con turnos otorgados en la sede. En paralelo, se desarrollarán talleres de odontopediatría orientados a la salud bucal infantil, junto con la presencia del móvil odontológico en jornadas específicas.

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En el marco de las acciones integrales, también se realizarán castraciones de mascotas de lunes a viernes, con ingreso antes de las 8 y bajo ciertas condiciones: un animal por persona, presentación de DNI y cumplimiento de requisitos sanitarios. Además, el jueves se aplicarán vacunas antirrábicas de forma gratuita.

Por otro lado, el Consultorio Móvil de Atención Médica brindará atención a mayores de 18 años el martes 21, miércoles 22 y jueves 23, también en el horario de 9 a 14.

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La iniciativa busca reforzar la atención primaria en los barrios y facilitar el acceso a controles, prevención y servicios esenciales de salud para toda la comunidad.

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