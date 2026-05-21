River Plate alcanzó un acuerdo verbal con Nicolás Otamendi para incorporarlo como refuerzo tras el Mundial 2026, con un contrato de 18 meses, en el marco de la planificación del plantel que conduce Eduardo Coudet.

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Según trascendió, el defensor de 38 años, capitán del Benfica de Portugal, se convertiría en una de las incorporaciones de jerarquía que el entrenador pretende para afrontar el segundo semestre, con la Copa Sudamericana como uno de los principales objetivos.

El zaguero viene de completar una temporada con regularidad en el fútbol europeo y es considerado uno de los defensores argentinos más exitosos, con 27 títulos a lo largo de su carrera. Su experiencia y liderazgo son aspectos valorados por el cuerpo técnico para reforzar la última línea.

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En paralelo, versiones periodísticas indicaron que el futbolista ya habría comunicado su decisión de dejar el club portugués una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo. Incluso, el propio jugador publicó un mensaje en redes sociales que alimentó las expectativas de los hinchas: “Lo que viene va a ser tan bueno, que después vas a entender el por qué tuviste que esperar”.

Desde la dirigencia de River mantienen la cautela, aunque reconocen que el club buscará reforzarse en el próximo mercado de pases. En ese contexto, la posible llegada de Otamendi aparece como una de las operaciones más relevantes en carpeta.

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Fuente: con información de Infobae