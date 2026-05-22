Con la llegada de las bajas temperaturas y el mayor uso de sistemas de calefacción, la Municipalidad de General Pueyrredon renovó las recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que puede provocar graves consecuencias para la salud.

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Desde el Municipio informaron que ya comenzaron las capacitaciones en establecimientos educativos e instituciones de la ciudad, donde se brindan contenidos relacionados con el uso seguro de artefactos a gas, medidas preventivas en viviendas y edificios, detección de síntomas y primeros pasos ante situaciones de emergencia.

Las jornadas de concientización se desarrollarán semanalmente y están destinadas tanto a estudiantes como a organizaciones e instituciones interesadas en recibir información sobre prevención y cuidados durante el invierno.

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Entre las principales recomendaciones difundidas por las autoridades se encuentra mantener ventilados los ambientes calefaccionados y realizar controles periódicos de los artefactos mediante gasistas matriculados. También recordaron la importancia de verificar el correcto funcionamiento de estufas, calefones y conductos de ventilación.

Además, señalaron que existen señales que pueden advertir la presencia de monóxido de carbono en el ambiente, como llamas amarillas o anaranjadas en lugar de azules, manchas de hollín en paredes o techos y decoloración alrededor de los artefactos de gas.

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En cuanto a los síntomas de intoxicación, se indicó que pueden presentarse dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, cansancio, debilidad e incluso pérdida de conocimiento. Ante cualquiera de estos cuadros, las autoridades recomiendan salir inmediatamente a un lugar ventilado y comunicarse con emergencias médicas al 107.

Desde Defensa Civil también recordaron que muchas intoxicaciones se producen por instalaciones defectuosas, falta de ventilación o mal estado de los conductos de evacuación de gases. Por ese motivo, insistieron en realizar revisiones preventivas antes de intensificar el uso de calefacción durante el invierno.

Para más información y recomendaciones, el Municipio puso a disposición material preventivo en su sitio web oficial y recordó que, ante cualquier emergencia o sospecha, también se puede solicitar asistencia llamando al 103.

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