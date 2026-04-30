Personal del Comando de Patrullas y del Grupo de Prevención Motorizada recuperó una camioneta robada tras una persecución en el barrio Nuevo Golf, mientras que los cinco ocupantes del rodado lograron escapar.

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El procedimiento se inició cuando los efectivos identificaron un vehículo sospechoso: una Ford Ecosport blanca que circulaba con el apoyo de un motovehículo. Ante esta situación, se dispuso una persecución.

Finalmente el rodado fue hallado en calle 479 entre 52 y 58, donde sus ocupantes -cinco hombres- abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga a pie junto al motovehículo de apoyo, sin ser aprehendidos.

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Posteriormente, mediante la verificación del grabado de cristales, se constató que la camioneta poseía un pedido de secuestro activo por un robo automotor ocurrido este jueves. Sobre el hecho, se informó que la víctima fue interceptada por dos individuos a bordo de una motocicleta, quienes, mediante intimidación, le sustrajeron el vehículo en inmediaciones de su domicilio.

Se solicitó la intervención de Policía Científica y el vehículo fue trasladado a sede policial para la realización de las pericias correspondientes. La Fiscalía interviniente dispuso las actuaciones de rigor y ordenó la posterior restitución del rodado a su propietaria.

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Las tareas investigativas continúan con el objetivo de identificar y aprehender a los autores del hecho.