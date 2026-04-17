Recuperaron un auto robado y atraparon a uno de los sospechosos: era menor
El adolescente fue reconocido por la víctima tras ser interceptado en la vía pública. El vehículo sustraído fue hallado y restituido a su propietaria.
Un menor de 17 años fue aprehendido hoy, tras ser reconocido por la víctima como uno de los autores del robo de un auto en la zona del barrio General Belgrano.
El operativo fue llevado a cabo por personal del Comando de Patrullas, con intervención de la Comisaría Decimoprimera, tras la denuncia por la sustracción de un Ford Fiesta blanco en jurisdicción de la Comisaría Decimosexta.
El rodado fue posteriormente visualizado circulando en la zona de Azopardo y 214, lo que motivó un despliegue policial en el sector. En ese marco, los efectivos observaron a un joven corriendo en la vía pública, logrando interceptarlo en Azopardo entre Gardel y Filiberto.
En el lugar se hizo presente la víctima, quien reconoció al aprehendido como uno de los autores del hecho. Asimismo, el vehículo robado fue hallado en Azopardo y Filiberto, procediéndose a su secuestro y posterior restitución a su propietaria.
La causa quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, con intervención de Marcelo Yáñez Urrutia, quien dispuso las actuaciones de rigor y el traslado del menor al Centro Especializado de Aprehensión, donde quedó a disposición de la Justicia.
