La noticia fue dada a conocer este jueves durante una conferencia de prensa encabezada por familiares y allegados de los activistas. Según detalló Daniel Rivara, padre de Lautaro, ambos ya fueron trasladados hacia el aeropuerto y viajarían en las próximas horas rumbo a Turquía junto al resto de los integrantes de la misión internacional Sumud.

Ads

“Nos informaron que había tres vuelos previstos y que todos viajarían a Turquía. Allí los espera un equipo legal y representantes argentinos para asistirlos”, explicó.

La flotilla había partido desde Barcelona a mediados de abril con alimentos, medicamentos y asistencia profesional destinada a zonas críticas de Gaza. Sin embargo, las embarcaciones fueron abordadas por fuerzas militares israelíes, en un operativo que los participantes denunciaron como violento.

Ads

Según relataron desde la organización, los tripulantes fueron reducidos “con armas de asalto y apuntados con láseres”, obligados a permanecer arrodillados y posteriormente trasladados a centros de detención israelíes.

Puede interesarte

Durante los días de cautiverio, Victoria Pi de la Serra y Lautaro Rivara permanecieron incomunicados en la prisión de Ashdod. Recién tras su liberación, Cancillería logró establecer contacto telefónico con el periodista marplatense. “Estoy bien”, alcanzó a decir Lautaro, de acuerdo a lo informado por las autoridades diplomáticas.

Ads

De todos modos, familiares y médicos advirtieron que todavía no existe un panorama completo sobre el estado de salud de los liberados.

El médico Carlos Trotta, que siguió de cerca la situación, señaló que algunos integrantes de la flotilla presentaron lesiones físicas y debieron recibir atención médica. “Hubo tripulantes hospitalizados, algunos con fracturas de costilla y complicaciones respiratorias”, indicó.

También denunció las condiciones de detención: “Las condiciones de higiene eran pésimas. Hay personas con lesiones en la piel y distintos cuadros derivados del encierro”.

Ads

Puede interesarte

La presión internacional y la repercusión pública aparecen como factores clave detrás de la liberación. “Hubo gobiernos europeos, dirigentes internacionales y una fuerte movilización social. Esa presión ayudó muchísimo”, sostuvo Rivara.

En Mar del Plata, la noticia fue recibida con alivio por organizaciones sociales, políticas y humanitarias que durante los últimos días habían realizado campañas y conferencias reclamando la liberación inmediata de los activistas.

Mientras continúan los traslados y controles médicos en Turquía, familiares esperan ahora el regreso de Victoria y Lautaro al país para conocer en detalle lo ocurrido durante los días en que permanecieron detenidos tras la interceptación de la flotilla humanitaria en el Mediterráneo.