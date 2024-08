La denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yáñez contra el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, abrió el interrogante sobre qué va a hacer la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre su continuidad como docente.

La universidad cuenta con un protocolo ante situaciones de acoso, violencia sexual y/o discriminación basada en el género, orientación sexual, identidad y expresión de género.

El rol de Fernández como profesor en la facultad se viralizó cuando a los pocos meses de asumir como presidente compartió que continuaba dando clases.

Su carrera docente comenzó en 1987, aunque antes de recibirse había sido ayudante alumno. En la actualidad es adjunto interino de la materia Teoría General del Delito, que pertenece al Departamento de Derecho Penal.

La denuncia que realizó este martes la ex pareja de Fernández y madre de su hijo pequeño sorprendió a las autoridades de la Facultad de Derecho de la UBA que se enteraron por las noticias.

"Durante el próximo cuatrimestre, Alberto Fernández no tendrá designación vigente en la Facultad ya que su curso no alcanzó el mínimo requerido de alumnos inscriptos", informaron desde la facultad.

Es decir que su continuidad como docente se suspenderá por una cuestión ajena a la denuncia. Más allá de esto, la postura de la casa de estudios es "proteger a la comunidad académica" y "acompañar lo que resuelva la Justicia".

El protocolo se activa cuando la denuncia se presenta en la Universidad. Cada facultad cuenta con una unidad de género que asiste a la persona que denuncia. Sin embargo, esta es la primera vez que se denuncia por violencia de género a un docente de la Facultad de Derecho en la Justicia, según explicaron desde la institución.

La denuncia llega en el receso de clases. El segundo cuatrimestre estaba previsto que empezara el miércoles 14 de agosto, pero habrá paro desde el 12 hasta ese día. El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a 72 horas de protesta en reclamo de mejoras salariales.

El protocolo permite tomar medidas de prevención que eviten el contacto del docente denunciado con el resto de la comunidad académica. No obstante, en este caso no lo denunció un miembro de la facultad en la casa de estudios, sino fue su ex pareja ante la Justicia.

El caso de Fernández hace reflotar lo ocurrido con el periodista Pedro Brieger, que fue denunciado por alrededor de 20 mujeres por acoso sexual. El especialista en política internacional terminó pidiendo disculpas.

En esa ocasión, la UBA tomó cartas en el asunto y la designación interina de Brieger como docente en la Facultad de Ciencias Sociales no fue renovada. Ese tipo de designación excepcional es para los profesores que tienen más de 65 años y están en edad de jubilarse.

Fuente: Clarín