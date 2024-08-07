Día del Docente Universitario

Qué pasará con el cargo como docente de Alberto Fernández: la decisión de la Facultad de Derecho de la UBA
Las autoridades informaron que el ex presidente dejará de dar clases porque en su curso no se anotaron suficientes alumnos.
Las autoridades informaron que el ex presidente dejará de dar clases porque en su curso no se anotaron suficientes alumnos.
Como desde 2014, los docentes universitarios festejarán su día con un asueto. Desde Adum valoraron la concreción de los concursos para interinos y anticiparon una paritaria complejo "pero de trabajadores unidos".