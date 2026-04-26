La morosidad en los préstamos otorgados a través de Mercado Pago registró un fuerte incremento en la Argentina y encendió señales de alerta en el sistema financiero.

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Según un informe del banco JP Morgan, el nivel de incumplimiento en los créditos de la billetera virtual se acercó al 9%, reflejando un deterioro significativo en la capacidad de pago de los usuarios.

El estudio también remarca que el salto fue abrupto: los impagos a 90 días crecieron con fuerza en el último año, en línea con una tendencia general del sistema financiero local.

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Este fenómeno se da en un contexto de caída del poder adquisitivo, suba de tasas de interés y mayor endeudamiento de los hogares, factores que complican el cumplimiento de las obligaciones financieras.

Además, el crecimiento del crédito digital, que amplió el acceso al financiamiento a sectores que antes no estaban bancarizados, también implica mayores riesgos, ya que incorpora perfiles con menor historial crediticio.

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Los analistas advierten que, si la situación económica no mejora, la morosidad podría seguir en aumento, afectando tanto a las fintech como al resto del sistema financiero, en un escenario donde el crédito crece pero con mayor fragilidad.

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