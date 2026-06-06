El 2 de agosto de 2027 el mundo será testigo de un fenómeno astronómico poco frecuente: un eclipse solar total que alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, convirtiéndose en el más extenso del siglo XXI. La magnitud del evento ha despertado el interés de científicos, observadores y aficionados de distintos países, ya que no volverá a registrarse un eclipse de características similares durante más de un siglo y medio.

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Durante la totalidad del eclipse, la Luna se ubicará exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar en una estrecha franja del planeta. Como consecuencia, el cielo se oscurecerá en pleno día y las condiciones se asemejarán a las del anochecer durante varios minutos.

Lo que hace extraordinario al fenómeno no es únicamente que se trate de un eclipse total, sino su duración. La mayoría de estos eventos suelen extenderse entre uno y cuatro minutos. En esta oportunidad, una combinación excepcional de factores astronómicos permitirá superar ampliamente ese tiempo.

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Los especialistas explican que el eclipse ocurrirá cuando la Luna se encuentre relativamente cerca de la Tierra, lo que hará que su tamaño aparente en el cielo sea mayor. Al mismo tiempo, nuestro planeta estará cerca del afelio, el punto más alejado de su órbita alrededor del Sol, haciendo que el astro rey se vea ligeramente más pequeño desde la superficie terrestre. Esa combinación permitirá que la sombra lunar cubra una mayor extensión y prolongue la fase de totalidad.

La trayectoria principal del eclipse atravesará diversas regiones del planeta. Los mejores puntos de observación estarán ubicados en países del norte de África y Medio Oriente, entre ellos Egipto, Libia, Arabia Saudita y parte de España. En la ciudad egipcia de Luxor se espera que se registre el período más largo de oscuridad.

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Además del oscurecimiento del cielo, quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad podrán observar fenómenos visuales poco habituales, como la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, las llamadas "Perlas de Baily", generadas por el paso de la luz entre los relieves lunares, y el conocido "Anillo de Diamante", uno de los momentos más impactantes de un eclipse total.

Los expertos recuerdan que la observación directa del Sol sin protección adecuada puede provocar lesiones oculares permanentes. Por ese motivo, recomiendan utilizar lentes certificados para eclipses o sistemas de observación especialmente diseñados para este tipo de eventos.

Aunque faltan más de un año para su llegada, el eclipse de agosto de 2027 ya es considerado uno de los grandes acontecimientos astronómicos de la década. Su duración récord y las condiciones excepcionales que lo harán posible lo convertirán en una oportunidad única para millones de personas alrededor del mundo.

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