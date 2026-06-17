La actividad metalúrgica continúa mostrando señales de desaceleración y genera preocupación entre los empresarios del sector. Así lo expresó a El Marplatense, José Luis Ammaturo, representante de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), quien aseguró que actualmente "seis de cada diez máquinas están paradas" como consecuencia de la caída de la actividad.

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Si bien aclaró que el relevamiento que realiza la entidad aún no concluyó, indicó que los datos preliminares muestran una tendencia negativa, aunque con números algo menos severos que los difundidos por otros informes sectoriales.

“Nuestra cámara todavía está terminando de hacer el relevamiento. Los valores que tenemos muestran una tendencia negativa, pero no llegan a los niveles que se están informando desde otras mediciones”, explicó.

Ammaturo señaló que la situación varía según cada rama de actividad debido a la diversidad que caracteriza a la industria metalúrgica argentina. “Es una industria heterogénea y federal, por lo que los resultados dependen mucho de los rubros con los que cada empresa esté vinculada”, sostuvo.

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De acuerdo con las estimaciones preliminares de CAMIMA, la actividad registra una caída cercana al 4% en lo que va del año. “La tendencia es indudablemente levemente a la baja”, afirmó.

El dirigente atribuyó este escenario a un cambio en la matriz productiva del país. Según explicó, Argentina pasó de un esquema basado en el impulso del mercado interno a otro orientado a la generación de divisas mediante actividades exportadoras.

“Se ha dejado de promover el mercado interno para fomentar actividades que captan dólares del exterior, como la agroindustria, la minería y la energía”, señaló.

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En ese sentido, consideró que la industria debe adaptarse a las nuevas condiciones económicas. “Este cambio de matriz productiva está trayendo consecuencias y las industrias debemos adecuarnos a esta situación que, a mi manera de ver, vino para quedarse”, concluyó.