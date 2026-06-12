La Prefectura Naval Argentina informó que continúa abierto el período de inscripción para ingresar a las Escuelas de Oficiales y Suboficiales de la fuerza, una propuesta destinada a jóvenes interesados en formarse profesionalmente dentro de la Autoridad Marítima nacional.

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La convocatoria corresponde al ciclo lectivo 2027 y permite acceder a carreras que otorgan títulos universitarios, luego de una etapa de prácticas profesionales, o tecnicaturas orientadas a distintas áreas de especialización.

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El trámite de inscripción se realiza de manera 100% online a través del portal oficial de la institución, donde los aspirantes deben completar un formulario y avanzar con las distintas etapas del proceso de admisión.

Podrán postularse jóvenes argentinos nativos o por opción que tengan entre 17 y 22 años para ingresar a la Escuela de Oficiales, y entre 17 y 27 años para la Escuela de Suboficiales.

Entre los requisitos se establece la necesidad de contar con título secundario completo, constancia de alumno regular para quienes se encuentren cursando el último año sin adeudar materias o certificado de título en trámite.

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Asimismo, los aspirantes no deberán registrar antecedentes penales ni causas judiciales en el Registro Nacional de Reincidencia y deberán cumplir con las condiciones psicofísicas y físicas exigidas por la institución.

Desde Prefectura destacaron que la formación permite desarrollar una carrera profesional dentro de una de las fuerzas federales del país, con capacitación específica en distintas áreas vinculadas a la seguridad de la navegación, la protección de los recursos naturales y el control de los espacios marítimos y fluviales.

Las inscripciones y toda la información relacionada con el proceso de ingreso pueden consultarse en el sitio oficial de la fuerza.

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