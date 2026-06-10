La preocupación por la situación de la industria pesquera marplatense sigue creciendo. Luego de conocerse el informe del INDEC que registró una caída del 23,1% en la actividad durante abril, desde la Cámara de Armadores Pesqueros advirtieron que los próximos indicadores podrían reflejar un escenario todavía más crítico.

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"Ahora hay un reflejo bastante real de esto que están publicando. Acá está focalizado en Mar del Plata y lo veo bien. Pero si hacen el análisis después de mayo y junio, va a ser peor", sostuvo Sebastián Agliano, referente del sector.

Según explicó, una parte importante de la flota dejará de operar en el puerto local para trasladarse a la temporada de langostino en Chubut, mientras que otras embarcaciones enfrentarán dificultades para continuar trabajando debido al incremento de los costos.

"Gran parte de las embarcaciones se van a ir a zafrar langostino a Chubut y esas no las vamos a tener. Y condicionado también a que otra parte no va a estar trabajando por el tema de los insumos y demás, yo creo que va a ser mayor que el 23%", afirmó.

En ese sentido, Agliano estimó que la retracción podría acercarse al 40% cuando se comparen los niveles de actividad de mayo y junio de este año con los del mismo período de 2025.

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"Yo calculo que si hacen una comparación después de mayo y junio de un año a otro, vamos a estar cerca del 40%. Es lo que venimos diciendo", remarcó.

El dirigente también cuestionó la falta de respuestas por parte de las autoridades nacionales y anticipó que este martes volverán a plantear los reclamos del sector durante una reunión del Consejo Federal Pesquero.

"Ahí vamos de vuelta a manifestar que faltan políticas de Estado. Es el organismo político que tiene que ejecutar las políticas pesqueras y no fueron capaces ni de hacer una reunión con los máximos referentes de YPF para ver si podemos llegar a trabajar en un gasoil productivo", señaló.

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Para Agliano, el costo del combustible continúa siendo el principal obstáculo para la rentabilidad de las empresas pesqueras. "Ese es el principal problema, el combustible", concluyó.