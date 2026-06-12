Las personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente podrán acceder al transporte público de manera gratuita mediante la tarjeta SUBE, sin necesidad de exhibir el certificado cada vez que viajen.

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La medida no crea un nuevo beneficio, ya que el derecho a viajar sin costo ya existe para quienes poseen CUD, sino que modifica la forma de acceder al mismo. A partir de este sistema, la gratuidad quedará asociada directamente a la tarjeta SUBE del beneficiario, agilizando el proceso al momento de utilizar colectivos, trenes y otros medios de transporte integrados al sistema.

Hasta ahora, muchas personas debían presentar el certificado ante el chofer o personal de control para acreditar su condición y acceder al viaje gratuito. Con la nueva modalidad, el reconocimiento del beneficio se realizará de manera automática a través de la tarjeta registrada.

La iniciativa apunta a simplificar los trámites, brindar mayor autonomía a las personas con discapacidad y evitar situaciones incómodas o discriminatorias que podían producirse al tener que exhibir documentación en cada viaje.

El acceso al beneficio seguirá estando destinado exclusivamente a quienes posean un Certificado Único de Discapacidad vigente. El CUD continúa siendo el documento que acredita la condición de discapacidad en todo el territorio nacional y el requisito indispensable para obtener la gratuidad en el transporte.

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Además, el sistema contempla la posibilidad de incluir acompañantes en aquellos casos en que el certificado así lo establezca. La credencial asociada a SUBE permite gestionar también esos viajes bonificados, facilitando el traslado de quienes requieren asistencia permanente.

La implementación de esta modalidad forma parte del proceso de integración entre los registros de discapacidad y el sistema SUBE, con el objetivo de que el beneficio se aplique automáticamente y sin trámites presenciales adicionales para los usuarios alcanzados.

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