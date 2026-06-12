La aparición de videos con declaraciones pasadas de Manuel Adorni volvió a poner en el centro de la escena la situación patrimonial del jefe de Gabinete y generó incomodidad dentro del Gobierno nacional. En distintos sectores de la Casa Rosada reconocen que los registros difundidos en las últimas horas contradicen parte de las explicaciones que el funcionario brindó para justificar el origen de fondos vinculados a inversiones en bitcoin.

Ads

Puede interesarte

Según trascendió, buena parte del Gabinete no conocía el contenido de los videos ni tampoco los detalles de la estrategia que Adorni iba a desplegar para responder a los cuestionamientos sobre su patrimonio. La situación provocó desconcierto interno y abrió interrogantes sobre el manejo político y comunicacional del caso.

Las dudas crecieron luego de que se viralizaran declaraciones realizadas por Adorni en 2020 y 2022. En uno de esos registros, el actual jefe de Gabinete relató una experiencia de acercamiento a las criptomonedas que no coincide con la cronología presentada esta semana, cuando afirmó haber comenzado a operar con bitcoin en 2013 y haber invertido de manera más intensa desde 2014. En otro video, además, manifestaba reparos respecto de la criptomoneda por su alta volatilidad.

Dentro del oficialismo admiten que la respuesta fue diseñada por un grupo reducido de colaboradores y que no existió una coordinación amplia con el resto de las áreas del Gobierno. También señalan que el respaldo político esperado tras la presentación de la declaración jurada no logró consolidarse ni entre funcionarios ni entre dirigentes de La Libertad Avanza.

Fuentes de la Casa Rosada reconocen que la exposición pública de Adorni no consiguió cerrar la controversia y que las nuevas evidencias audiovisuales profundizaron las dudas sobre sus explicaciones. A ello se suman las diferencias entre declaraciones realizadas en distintos momentos respecto de su patrimonio y la posterior admisión de que existieron ahorros no declarados que fueron rectificados.

Ads

Pese a ello, el Gobierno sostiene que la cuestión debe resolverse en el ámbito judicial. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito se encuentra bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes deberán analizar el origen de los fondos que el funcionario atribuyó a operaciones con criptomonedas.

La continuidad de Adorni no está en discusión para el presidente Javier Milei. Desde el entorno presidencial aseguran que seguirá al frente de la Jefatura de Gabinete y que no existen planes para reemplazarlo. Sin embargo, puertas adentro reconocen que el episodio dejó costos políticos, evidenció problemas de coordinación interna y obligará a revisar la estrategia comunicacional del Gobierno.

Mientras tanto, Milei intenta volver a concentrar la agenda pública en la marcha de la economía. En las últimas horas destacó los datos de inflación y respaldó públicamente al ministro de Economía, Luis Caputo, en un intento por desplazar el foco de atención de la controversia que involucra a uno de los principales funcionarios de su administración.

Ads