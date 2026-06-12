El Gobierno nacional oficializó los nuevos valores mínimos para el personal de casas particulares mediante una resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El acuerdo contempla aumentos acumulativos del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio, aplicados sobre las remuneraciones vigentes del sector.

Ads

Además de las subas porcentuales, se estableció la incorporación progresiva al salario básico de las sumas no remunerativas acordadas en negociaciones anteriores. La mitad de esos montos fue integrada en abril, mientras que el resto se incorporará a partir de julio, impactando en conceptos como aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones.

La resolución también elevó al 31% el adicional por zona desfavorable para trabajadores que se desempeñan en regiones alcanzadas por ese beneficio, entre ellas provincias del sur del país y otras áreas contempladas por la normativa vigente.

Con la actualización de julio, los salarios mínimos para la categoría de tareas generales, la más representativa del régimen, quedarán en $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales para personal con retiro, mientras que para quienes trabajan sin retiro ascenderán a $3.996,45 por hora y $505.302,76 por mes.

Las nuevas escalas alcanzan a todas las categorías del sector, incluyendo supervisores, personal para tareas específicas, caseros, asistentes para el cuidado de personas y trabajadores de tareas generales. Los valores fijados son mínimos obligatorios, por lo que empleadores y empleados pueden acordar remuneraciones superiores.

Ads

Puede interesarte

Ads