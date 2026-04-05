Un grave episodio policial se registró en la ciudad durante esta mañana, cuando una persecución terminó en un violento choque y el hallazgo de un arma de fuego ilegal.

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Todo comenzó cerca de las 11:50, a partir de un llamado al 911 que advertía sobre dos personas que intentaban manipular el tablero de una motocicleta en la zona de avenida Constitución al 7500. Si bien el hecho no pudo ser constatado en el lugar, el Centro de Monitoreo detectó a una pareja circulando en el rodado.

Los efectivos iniciaron un seguimiento, hasta que momentáneamente los perdieron de vista, minutos después escucharon un fuerte ruido que los derivó a la intersección de Marcos Sastre y Alice, donde se produjo un fuerte impacto: la motocicleta colisionó contra un automóvil. Como consecuencia, el conductor del rodado menor, de 39 años, sufrió la amputación de su pierna derecha y fue trasladado en estado delicado al hospital. Su acompañante, una joven de 21 años, resultó con politraumatismos, aunque fuera de peligro.

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El auto involucrado era conducido por un hombre de 75 años, quien dio positivo en el test de alcoholemia (0,26 g/l) y fue imputado por lesiones culposas, sin que se dispusieran restricciones a su libertad.

En el lugar del hecho, además, se secuestró una pistola calibre 22 con numeración suprimida que llevaba el motociclista. A raíz de esto, se inició una causa por portación ilegal de arma de uso civil y encubrimiento.

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La joven acompañante fue imputada por encubrimiento y permanece a disposición de la Justicia, supeditada a su evolución médica.

En la causa intervienen la fiscalía de Delitos Culposos y la de Flagrancia, que avalaron el procedimiento y ordenaron las actuaciones correspondientes.

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