La negociación paritaria entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios estatales sumó este viernes una novedad inesperada: la administración de Axel Kicillof presentó un plan de refinanciación de deudas a través del Banco Provincia, aunque evitó por el momento realizar una oferta concreta de aumento salarial.

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La reunión se desarrolló con la participación de los ministros de Economía y Trabajo, Pablo López y Walter Correa, respectivamente, en un contexto marcado por la cercanía de las fechas de liquidación de salarios y del medio aguinaldo. Para que cualquier incremento impacte en los haberes que se cobrarán en julio, el acuerdo debería cerrarse antes de la próxima semana.

Durante el encuentro, el Ejecutivo bonaerense confirmó una suba del 30% en las asignaciones familiares y garantizó el pago del medio aguinaldo en tiempo y forma. Sin embargo, los representantes gremiales se retiraron sin una propuesta de recomposición salarial, una situación que genera incertidumbre entre los trabajadores estatales.

La principal novedad de la jornada fue la presentación de un programa de desendeudamiento a cargo del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, quien participó por primera vez de una reunión paritaria. La presencia del titular de la entidad reflejó la preocupación oficial por el creciente nivel de endeudamiento y mora que afecta a numerosos trabajadores.

Según explicaron desde el Gobierno, el plan contempla la refinanciación de deudas con plazos de hasta 72 meses y tasas de interés reducidas. Para quienes registren atrasos de hasta 90 días y perciban ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, se ofrecerá una tasa anual del 39%, con cuotas estimadas de $36.110 por cada millón de pesos refinanciado.

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En tanto, para las personas con atrasos superiores a los 90 días y que se encuentren en una situación de sobreendeudamiento, se aplicará una tasa especial del 31% anual. En estos casos, la cuota mensual estimada por cada millón de pesos refinanciado será de $30.732.

Desde la administración bonaerense sostienen que buscan alcanzar un acuerdo salarial de mayor duración para otorgar previsibilidad a las cuentas provinciales. No obstante, la ausencia de una oferta concreta alimenta el malestar sindical y complica las posibilidades de cerrar la negociación en los próximos días.

La reunión con los gremios docentes, que había sido suspendida por cuestiones de agenda, fue reprogramada para este sábado. Mientras tanto, aún no se confirmó una nueva fecha para retomar las conversaciones con los trabajadores estatales.

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Con el calendario apremiando y sin una propuesta salarial sobre la mesa, las negociaciones continúan abiertas y mantienen en expectativa a miles de empleados públicos de la provincia.