El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, inauguró este miércoles la ampliación del Centro Universitario de Coronel Pringles junto al intendente Lisandro Matzkin, en una jornada que incluyó además la entrega de computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense y escrituras para familias del municipio.

Ads

Puede interesarte

La obra fue realizada con aportes del programa Puentes, una iniciativa provincial destinada a ampliar el acceso a la educación superior en el interior bonaerense. La ampliación permitió incorporar un nuevo salón de usos múltiples que funcionará también como aula magna con capacidad para 80 personas, además de nuevos espacios de servicios y accesos para mejorar las condiciones del establecimiento.

Durante el acto, Bianco destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio pese a pertenecer a diferentes espacios políticos. “Este Centro Universitario es una prueba de que cuando la prioridad es hacer las cosas que la gente necesita se puede trabajar en conjunto”, sostuvo el funcionario.

Por su parte, el intendente Matzkin celebró la concreción de la obra y remarcó que el crecimiento del Centro Universitario fue posible gracias a los convenios firmados con el Gobierno provincial.

Actualmente, a través del programa Puentes, en Coronel Pringles se dictan la Tecnicatura Universitaria en Programación, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional, y la Diplomatura de Extensión en Marketing Digital, a cargo de la Universidad Nacional Guillermo Brown.

Ads

En el marco de la visita, las autoridades también entregaron 42 computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de establecimientos educativos rurales y de educación especial del distrito. La iniciativa busca fortalecer el acceso a la tecnología y reducir la brecha digital entre los alumnos bonaerenses.

La agenda concluyó con la entrega de escrituras a 181 familias de Coronel Pringles mediante el programa Mi Escritura, Mi Casa, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia junto a la Escribanía General de Gobierno.

De las actividades participaron además la senadora provincial Ayelén Durán, el subsecretario de Coordinación y Control de la Gestión del Ministerio de Gobierno, Agustín Wydler, el director provincial del programa Puentes, Juan Brardinelli, la rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste, Andrea Savoretti, y autoridades municipales y educativas.

Ads