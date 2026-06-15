La Secretaría de Salud de General Pueyrredon mantiene activa la campaña de vacunación antigripal en todos los centros de atención primaria del municipio y continúa aplicando la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio a la población incluida dentro de los grupos indicados.

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En ese contexto, la directora general de Salud, Verónica Palmisciano, advirtió que ya se registra un incremento en la circulación de virus respiratorios asociados a la temporada invernal, aunque aclaró que, por el momento, los cuadros observados no presentan características de gravedad.

Palmisciano destacó que el Municipio mantiene vigentes las campañas de vacunación y remarcó que la inmunización continúa siendo una de las herramientas más importantes para prevenir complicaciones, especialmente entre las personas que integran los grupos de riesgo.

"Estamos viendo un aumento ligero de la circulación de virus respiratorios con cuadros gripales", explicó la profesional, quien señaló que se observa una mayor presencia de variantes de influenza que actualmente circulan en distintos países del hemisferio norte.

Si bien destacó que la situación epidemiológica se mantiene bajo vigilancia permanente y no genera preocupación por la gravedad de los casos detectados hasta el momento, Palmisciano remarcó la importancia de reforzar las medidas de prevención que demostraron efectividad durante los últimos años.

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Entre las recomendaciones, mencionó la ventilación frecuente de los ambientes cerrados, el uso de barbijo cuando se presentan síntomas respiratorios y la consulta médica ante la aparición de cuadros compatibles con gripe u otras infecciones respiratorias.

La funcionaria indicó además que el sistema sanitario mantiene un seguimiento constante de la evolución de los casos, teniendo en cuenta que durante el invierno aumentan los riesgos para determinados sectores de la población.

En ese sentido, recordó que las personas más vulnerables son los adultos mayores, quienes presentan enfermedades preexistentes o comorbilidades, los niños de entre seis y 24 meses y las personas gestantes.

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Por último, Palmisciano reiteró la importancia de completar los calendarios de vacunación, especialmente la vacuna antigripal y la destinada a prevenir complicaciones asociadas al Virus Sincicial Respiratorio, con el objetivo de atravesar la temporada invernal con la mayor protección posible.

"Invitamos a la población a cumplir con su carnet de vacunación, sobre todo con la vacuna antigripal y la del Virus Sincicial Respiratorio, y a mantener los cuidados necesarios para tener un buen invierno", concluyó.