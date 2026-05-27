Obras Sanitarias Mar del Plata (OSSE) informó que realizará mañana tareas de mantenimiento eléctrico en la Estación Elevadora Plaza Mitre, lo que podría generar una baja temporaria en la presión del servicio de agua potable en distintos sectores de la ciudad.

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Los trabajos comenzarán a las 13:00 y afectarán a los barrios comprendidos por la franja costera, avenida Constitución, Pasteur, Italia, Alvarado, Dorrego, avenida Juan B. Justo, Cerrito y Vértiz.

Desde la empresa indicaron que la intervención forma parte del plan de modernización y eficiencia operativa, y que el servicio podría verse alterado durante el tiempo que demanden las tareas.

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Ante esta situación, se recomienda a los usuarios mantener las reservas correspondientes en los tanques domiciliarios y evitar el uso innecesario del agua.

Por consultas, OSSE mantiene habilitados sus canales de atención al cliente a través del 0810-6662424 y por WhatsApp al 2236948900.

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