La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del área de Zoonosis y Bienestar Animal, informó las nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles para castración gratuita de perros y gatos durante la próxima semana. Además, continuará el servicio de vacunación antirrábica en distintos puntos de la ciudad.

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Los dispositivos funcionarán de lunes a viernes antes de las 8 en la Sociedad de Fomento Aeroparque, ubicada en Jovellanos 1620, y en el barrio Félix U. Camet, en calle 22 entre 17 y 19. También habrá atención en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, en Canesa y Guanahani, de lunes a viernes antes de las 9 y los sábados desde las 8. En tanto, el viernes 5 de junio el quirófano móvil estará en la Sociedad de Fomento El Boquerón.

Las castraciones serán por orden de llegada y sin turno previo. Se admitirá un solo animal por persona y se realizarán hasta 15 intervenciones por sede. Desde el Municipio recordaron que previamente se brindan charlas sobre tenencia responsable y que los requisitos completos pueden consultarse en www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

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Por otra parte, la vacunación antirrábica gratuita continuará de lunes a jueves de 8 a 13 en la sede de Zoonosis, ubicada en Hernandarias 10200, y de 10 a 12 en la Delegación Batán. Además, habrá jornadas itinerantes en Villa Primera, barrio Félix U. Camet y Aeroparque. Se solicita asistir con DNI, llevar a los perros con correa y bozal si corresponde, y a los gatos en transportadoras o bolsos seguros.

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