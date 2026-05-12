En el marco de la tercera semana de paro docente universitario de 2026, gremios y organizaciones estudiantiles realizarán este martes 12 de mayo una nueva Marcha Federal Universitaria en distintos puntos del país. En Mar del Plata, la convocatoria será a las 16 desde el complejo universitario ubicado en Funes y Roca.

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La movilización se desarrollará en reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y del sistema científico nacional. Según sostienen los gremios, el Gobierno nacional incumple la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que fue ratificada por el Congreso y respaldada por fallos judiciales.

“Esta es la cuarta marcha que realizamos para que el presupuesto de las universidades y de la ciencia y la tecnología sea el adecuado”, expresó Abigail Araujo, integrante de ADUM.

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De acuerdo a lo informado por la organización, la columna avanzará por San Lorenzo, luego continuará por avenida Independencia y finalmente por avenida Luro hasta llegar al monumento a San Martín, donde se prevé el cierre entre las 17:30 y las 18.

“Le estamos exigiendo al Poder Ejecutivo que cumpla la ley de financiamiento universitario”, sostuvo Araujo, quien además señaló que existen “dos fallos judiciales a favor que dicen que se tiene que aplicar de manera urgente”.

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Desde ADUM convocaron a toda la comunidad educativa y a quienes defienden la educación pública a sumarse a la protesta.

“La universidad pública es una conquista y es el orgullo del pueblo argentino”, afirmó la dirigente gremial. Además, remarcó que el reclamo también involucra “la defensa de la ciencia nacional, la soberanía y un proyecto de desarrollo para el país”.

La Marcha Federal Universitaria volverá a reunir este martes a docentes, estudiantes, investigadores y trabajadores no docentes en distintas ciudades argentinas, en medio de un conflicto que continúa escalando entre el sector universitario y el Gobierno nacional.