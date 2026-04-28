El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, volvió a poner en agenda la situación de Punta Mogotes con declaraciones públicas en su cuenta de Twitter, donde reclamó el cumplimiento de fallos judiciales y apuntó directamente al gobierno provincial encabezado por Axel Kicillof.

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En ese marco, el jefe comunal fue categórico al sostener que “Punta Mogotes tiene que volver a ser de los marplatenses”, planteando el eje central de su posicionamiento respecto al histórico conflicto por la administración del complejo costero.

SEÑOR GOBERNADOR PUNTA MOGOTES TIENE QUE VOLVER A SER DE LOS MARPLATENSES.



Cuando tres instancias de la Justicia dicen lo mismo, no hay margen para especulaciones: hay que cumplir.



Esto no empezó hoy. Hubo decisión de dar esta pelea cuando muchos miraban para otro lado. Y en… pic.twitter.com/mw7jIv1XQV — Agustin Neme (@agustin_neme) April 28, 2026

Neme remarcó además que la discusión ya no admite dilaciones al señalar que “cuando tres instancias de la Justicia dicen lo mismo, no hay margen para especulaciones: hay que cumplir”, en referencia a los pronunciamientos judiciales favorables al reclamo municipal.

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En su mensaje, el intendente también contextualizó el origen del planteo y destacó el rol de su antecesor, Guillermo Montenegro, al afirmar que “esto no empezó hoy, hubo decisión de dar esta pelea cuando muchos miraban para otro lado”. En esa línea, agregó que “hay que reconocer el trabajo de Montenegro, que llevó el reclamo a la Justicia y puso en agenda algo que durante años se naturalizó”.

A su vez, el jefe comunal planteó el conflicto en términos institucionales y de gestión, al subrayar que “gobernar es hacerse cargo: respetar las instituciones, dejar de dilatar y poner a los vecinos primero”, y buscó despegar la discusión de una lógica partidaria al asegurar que “no es una discusión entre dirigentes. Es devolverle a la ciudad lo que le corresponde”.

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Finalmente, Neme dirigió su reclamo al gobernador bonaerense con un mensaje directo: “Es momento de dejar de poner excusas y empezar a cumplir”.