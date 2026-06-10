La espera terminó. Este jueves 11 de junio comienza oficialmente el Mundial 2026, la edición más grande de la historia de la Copa del Mundo. Por primera vez participarán 48 selecciones y el torneo será organizado en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá.

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El partido inaugural será entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, mientras que Corea del Sur y República Checa completarán la primera jornada del Grupo A en Guadalajara.

El nuevo formato elevará la cantidad de encuentros de 64 a 104 y extenderá la duración de la competencia a 39 días. Además, la FIFA implementará nuevas medidas, como pausas obligatorias de hidratación y reglas más estrictas para evitar las demoras en el juego.

Se aplicarán protocolos especiales ante tormentas eléctricas, situación que podría provocar interrupciones o suspensiones temporales de los partidos.

En cuanto al reglamento, la edición 2026 incorporará nuevas disposiciones para combatir las pérdidas deliberadas de tiempo. Los saques de arco y laterales deberán ejecutarse dentro de un margen reducido; en caso de demoras consideradas intencionales por el árbitro, la posesión pasará automáticamente al equipo rival.

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También habrá controles más estrictos durante las sustituciones. Los futbolistas reemplazados tendrán un plazo máximo para abandonar el terreno de juego y, si exceden ese tiempo, el jugador que ingresa deberá esperar antes de poder entrar al campo.

Otra de las medidas apunta a reforzar la lucha contra conductas antideportivas y discriminatorias. Las autoridades del torneo anunciaron sanciones severas para situaciones consideradas contrarias al espíritu del juego, en el marco de una política de tolerancia cero frente a actos de racismo y comportamientos inapropiados.

Fuera de la cancha, especialistas estiman que el Mundial generará un impacto económico cercano a los 80.100 millones de dólares, lo que lo convertiría en el evento deportivo más lucrativo de la historia. Con 16 ciudades sede y una organización sin precedentes, la Copa del Mundo 2026 ya está lista para comenzar.

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