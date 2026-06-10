El equipo dirigido por Lionel Scaloni sumó su segunda victoria consecutiva en la gira previa a la Copa del Mundo, luego del triunfo por 2-0 frente a Honduras, y llegará invicto al debut del próximo 16 de junio.

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Valentín Barco abrió el marcador con su primer gol en la Selección mayor.

La Albiceleste tomó el control del encuentro desde los primeros minutos y logró romper la paridad a los siete minutos de juego gracias a una volea desde afuera del área del lateral surgido en Boca, que convirtió por primera vez con la camiseta argentina.

En el complemento, Scaloni realizó varias modificaciones, aunque el desarrollo del partido no cambió. Argentina mantuvo el dominio y generó numerosas situaciones de peligro.

La entrada de Lionel Messi a los 69 minutos terminó de inclinar definitivamente la balanza.

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La Pulga marcó un gol y participó en la jugada del tercero.

En su primera intervención, el capitán dejó mano a mano a Lautaro Martínez, quien recibió una infracción dentro del área. Messi se hizo cargo de la ejecución y convirtió el penal para establecer el 2-0.

Ya sobre el cierre del encuentro, el rosarino volvió a ser determinante en una acción colectiva que continuó Rodrigo De Paul y terminó definiendo Thiago Almada para sellar el 3-0 definitivo.

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Con la victoria, Argentina finalizó su preparación con buenas sensaciones y ahora pondrá el foco en el inicio del Mundial.

El campeón del mundo debutará el próximo martes 16 de junio frente a Argelia. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27, en busca de avanzar a la siguiente instancia y defender el título obtenido en Qatar 2022.

FUente: Infobae