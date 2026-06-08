El futuro de Emiliano Martínez vuelve a generar expectativas en Europa. El arquero marplatense, campeón del mundo con Argentina y una de las grandes figuras de la Premier League, aparece en el radar de la Juventus para la próxima temporada.

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Según medios italianos, la dirigencia de la Vecchia Signora decidió avanzar en la búsqueda de un arquero con experiencia, personalidad y mentalidad ganadora tras una temporada irregular de Michele Di Gregorio. En ese contexto, el nombre de Dibu Martínez surge como el principal candidato para asumir la titularidad.

El arquero argentino atraviesa un gran presente en Aston Villa, equipo con el que recientemente conquistó la Europa League y desde donde continúa consolidándose como uno de los mejores arqueros del mundo.

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No es la primera vez que Martínez aparece vinculado a un gigante europeo. Durante el último mercado de pases también estuvo en el radar de Manchester United, aunque las negociaciones no avanzaron. Por el momento, Juventus todavía no presentó una oferta formal, pero el interés existe y podría intensificarse una vez finalizada la Copa del Mundo.

Desde Aston Villa, en tanto, mantienen una postura clara: para desprenderse del arquero argentino pretenden alrededor de 40 millones de libras esterlinas. Con el mercado de pases cada vez más cerca, la gran incógnita comienza a tomar forma: ¿seguirá Dibu Martínez en Inglaterra o tendrá una nueva aventura en el fútbol italiano?

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A pocos días del estreno de la Selección Argentina, la situación física de Emiliano Martínez sigue siendo observada de cerca por el cuerpo técnico:

El arquero marplatense continúa entrenándose con el dedo inmovilizado debido a la fractura que sufrió semanas atrás. Por ese motivo, realiza algunos trabajos diferenciados para llegar de la mejor manera desde lo físico y evitar exigir la zona afectada.

Sin embargo, las sensaciones son positivas. Martínez ya participa de ejercicios con pelota y también realiza tareas específicas bajo los tres palos, una señal alentadora de cara a su recuperación.

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El objetivo del arquero es estar disponible para el debut de Argentina frente a Argelia, aunque su evolución continuará siendo evaluada día a día para no correr riesgos innecesarios. El cuerpo técnico mantiene la cautela, pero confía en que el campeón del mundo pueda llegar en condiciones para el estreno.