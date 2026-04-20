Javier Milei recibió este lunes un doctorado honoris causa de la Universidad Bar-Ilan, en Israel, y afirmó ser "un verdadero amigo de Israel y el pueblo judío". El acto se realizó a las 4:30 de la madrugada, hora argentina.

Ads

Bar-Ilan es la segunda universidad más importante de Israel. La distinción fue otorgada, según la institución, por el "firme y valiente liderazgo" de Milei en defensa de la libertad, la democracia y su apoyo al Estado israelí.

Puede interesarte

Durante su disertación, el presidente criticó a Irán y sostuvo que con "determinadas culturas" no es posible la convivencia. También culpó al régimen iraní por el atentado contra la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en 1994.

Ads

La jornada continúa con una reunión con el presidente israelí, Isaac Herzog, quien le entregará una condecoración. Milei también participará de los actos por el Día de la Independencia de Israel y realizará dos exposiciones públicas.

La visita se produce en el contexto del conflicto entre Israel e Irán. El día anterior, Milei se había reunido con el primer ministro Benjamín Netanyahu y reafirmó el apoyo de Argentina a la posición israelí.

Ads

Fuente: TN