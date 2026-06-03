Mar del Plata tendrá este miércoles una jornada fresca y con abundante nubosidad, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No se esperan lluvias y la temperatura máxima alcanzaría los 16°, mientras que la mínima se ubicará en 7°.

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Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado y la temperatura rondará los 7°. Además, los vientos soplarán desde el norte con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Para la tarde se espera el momento más templado del día, con una temperatura cercana a los 14° y ráfagas que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora. Las condiciones se mantendrán estables y sin probabilidades de precipitaciones.

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Por la noche, en tanto, la temperatura descenderá hasta los 12° y el cielo continuará mayormente cubierto. El viento seguirá predominando del sector norte, aunque con menor intensidad.

Según el organismo nacional, la humedad se mantendrá elevada durante gran parte de la jornada, mientras que la visibilidad será buena.

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