Se llama Héctor y es el padre del delincuente de 17 años detenido por el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en la ciudad de La Plata en el marco del robo de un auto. Fue él quien entregó a su hijo a los policías que lo buscaban por haber arrastrado a la chiquita por el asfalto hasta la muerte, mientras escapaba junto a su cómplice de 14 años. Este hombre le ofreció disculpas a la familia de la niña, le rogó a la Justicia que “no suelten” a ninguno de los dos menores presos y se sinceró: “Mi hijo es una mierda de persona”.

“Qué pague lo que hizo”, reclamó Héctor para su hijo y siguió: “Le pido mil disculpas, y acompaño en el sentimiento a la familia de Kim, y les digo que se quede tranquilos, él va a pagar adentro“.

Héctor habló este miércoles con TN y afrontó la realidad que le toca vivir cuando la periodista le dijo que su hijo era un “criminal”. Respondió: “Es la palabra exacta”.

Luego, contó cómo se enteró el martes por la noche de lo que había pasado con su hijo de 17 años: “Había ido a comprar a Buenos Aires. Me llama mi hija y me dice que robó un auto y mató a una nena y que estaba escondido. Le dije: ‘Retenémelo ahí y lo entregamos’“.

El hombre narró que fue hasta la Comisaría 3ª de La Plata, pero no lo quisieron ayudar porque no era “la jurisdicción”. Entonces, se fue hasta la seccional 8ª. “Como había mucha gente y pensé que se la iban a agarrar conmigo, di la vuelta, encontré un patrullero y le dije: ‘Quiero entregar al pibe, vamos que los llevo, sé dónde está’”.

Héctor recordó que el chico se escondía en la casa de su abuela y que le pidió a mujer que lo retenga. Hasta allí llevó a policías. Y se puso en el lugar de los papás de Kim: “Pudo haber sido mi nieta, que tiene 5 años; la hermana, que tiene 12. No hablé nada con él (su hijo). Apenas entré a la casa, él (por el tío del menor detenido) ya lo estaba sacando”.

Gonzalo, el hombre que atrapó al adolescente de 17 años, su sobrino, acotó: “Pedía disculpas, decía que no había visto a la nena”.

En ese contexto, contó: “Ya venía renegando mucho con él, hacía 20 días había robado un auto, lo habían detenido y me lo entregaron. Yo no quería, quería que lo llevaran a algún lado”. Lo hizo en referencia al golpe que dio junto a otros menores el 1° de febrero, también en La Plata. Sustrajeron un auto. Pero la Justicia lo liberó y se lo entregó pese a que él asegura que pidió que lo ayuden.

Así, Héctor relató que tras la liberación su hijo volvió a la calle, que ya no vive con él. “Está perdido en la droga. Lo eché porque me robaba cosas en mi ferretería. ‘No vengas más’, le dije”, se sinceró.

Para esa altura de la nota, el papá del mayor de los delincuentes que mató a Kim se refirió a lo que sintió cuando este martes por la noche llevó a los policías hasta donde se escondía su hijo: “Con una mano en el corazón, es una mierda de persona. Así como lo entregué, le dije que no me llame porque no lo pienso sacar. Que pague lo que hizo”.

Y continuó: “Siento mucha bronca. Me cansé de hablar con él, le di todo, no le faltaba nada. Jamás imaginamos que llegaría a esto. Fui al cementerio a encontrarme con el papá de Kim, cuando llegué ya no estaba. Fui a la comisaría a pedir el domicilio, pero no me lo quisieron dar. Pido que no lo suelten, a ninguno de los dos”.

