México hizo historia ante su público al vencer por 1 a 0 a Corea del Sur y sellar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El triunfo, además, le garantizó terminar como líder de su zona cuando todavía resta una fecha para el cierre de la fase de grupos.

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El único gol del encuentro llegó en el segundo tiempo a través de Luis Romo, que aprovechó un insólito error del arquero surcoreano Kim para marcar la diferencia en Guadalajara.

Tras ponerse en ventaja, el equipo dirigido por Javier Aguirre generó situaciones para ampliar el marcador, aunque no logró concretarlas y mantuvo la incertidumbre hasta los minutos finales.

La figura del cierre fue el arquero Raúl Rangel, que respondió con una doble atajada decisiva para sostener la victoria. Con dos triunfos en dos presentaciones, el Tri continúa su camino mundialista con la ilusión intacta de seguir avanzando en casa.

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