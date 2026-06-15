La causa, que se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal, fue impulsada por la Fiscalía Federal a cargo de Santiago Eyherabide, a partir de la cual se coordinaron una serie de medidas de investigación y procedimientos simultáneos que permitieron avanzar sobre una organización presuntamente vinculada al tráfico de estupefacientes.

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Si bien por el momento se mantienen bajo reserva numerosos aspectos de la investigación, fuentes vinculadas al caso señalaron que los detalles completos del operativo, sus alcances y los resultados obtenidos serán dados a conocer en las próximas horas por las autoridades judiciales y de seguridad.

Según trascendió, el seguimiento de la causa se desarrolló durante semanas bajo un estricto hermetismo por parte del secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, junto al intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, quienes monitorearon de cerca el avance de una investigación considerada estratégica para las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno nacional.

La decisión de mantener absoluta reserva sobre los procedimientos respondió, según fuentes oficiales, a la necesidad de evitar filtraciones que pudieran comprometer el éxito de una investigación compleja que involucró tareas de inteligencia, seguimientos y coordinación entre distintas áreas del Estado.

Tras los procedimientos, Martin Ferlauto encabezó una conferencia de prensa en Mar del Plata donde puso en valor el trabajo de las fuerzas federales y de los organismos que participaron de la investigación.

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"Para nosotros es un fin de semana muy importante porque venimos a reconocer a aquellos que participaron en una de las causas más importantes contra el narcotráfico en Mar del Plata y con extensión a otras ciudades de la provincia", expresó el funcionario nacional.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, crece la expectativa por conocer el alcance total de una investigación que promete tener repercusiones no solo en el ámbito de la seguridad, sino también en el escenario político local y provincial.

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