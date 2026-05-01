El inicio de mayo trae una nueva ronda de incrementos en distintos servicios esenciales en Argentina, en un contexto donde la inflación muestra señales de moderación. Según estimaciones privadas, abril habría cerrado en torno al 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo, pero los ajustes tarifarios vuelven a presionar el costo de vida.

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Entre los principales aumentos se destaca el servicio de agua en el AMBA, con subas mensuales del 3% previstas hasta agosto. También se registran incrementos en las cuotas de las empresas de medicina prepaga, que oscilan entre el 3% y el 3,9%, incluso con subas en copagos, ubicándose levemente por encima de la inflación estimada.

En materia de transporte, viajar en colectivos tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires es más caro desde este mes, con un ajuste del 5,4% en las tarifas. A esto se suman incrementos en el subte y en los peajes de accesos a la Ciudad de Buenos Aires, lo que impacta directamente en quienes se trasladan diariamente por trabajo o estudio.

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Por último, también se aplican subas en servicios de comunicación, como los planes móviles de Movistar, con un aumento del 3,5%, y se prevén ajustes en las tarifas de gas de entre el 1% y el 3%. En conjunto, estos incrementos vuelven a poner presión sobre los ingresos, especialmente en los sectores de menores recursos.

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