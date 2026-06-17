Un total de 551 aspirantes participarán este jueves en Mar del Plata del Examen de Residencias Bonaerenses (ERES) 2026, la instancia de evaluación que permite acceder a los programas de formación de posgrado en hospitales y establecimientos de salud de la provincia de Buenos Aires.

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La prueba se desarrollará en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ubicada en 20 de Septiembre 560, como parte de un operativo que se realizará de manera simultánea en distintas sedes bonaerenses y que contará con estrictas medidas de organización y seguridad para garantizar la transparencia y equidad del proceso.

Según informó el Ministerio de Salud bonaerense, este año más de 7.000 profesionales concursarán por más de 2.300 vacantes disponibles en el sistema público de residencias de la provincia. Además de Mar del Plata, las evaluaciones se llevarán adelante en las ciudades de La Plata, Bahía Blanca y Pergamino.

El sistema de residencias constituye una de las principales herramientas de formación de especialistas en el ámbito público de la salud. Desde la cartera sanitaria provincial destacaron que se trata de una política orientada a la capacitación integral de los profesionales y a fortalecer la respuesta del sistema sanitario frente a las necesidades de la población.

La edición 2026 del examen se realiza en el marco de la puesta en marcha del ERES Bonaerense, impulsado por la Provincia tras la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el esquema unificado de residencias médicas. Según señalaron desde el Ministerio de Salud, el nuevo mecanismo busca garantizar la continuidad del proceso de ingreso, preservar criterios de transparencia y asegurar una organización adecuada de las instancias de evaluación.

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La convocatoria en Mar del Plata representa una de las más importantes del interior bonaerense, con más de medio millar de médicos y profesionales de distintas disciplinas de la salud que competirán por un lugar en el sistema de formación de posgrado de la provincia.