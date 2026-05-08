Mientras comentaban la categoría de labor en conducción masculina, Marley remarcó que no fue nominado y que la terna tiene menos participantes que la de conducción femenina, donde aparecen muchas más figuras. En ese momento, Florencia Peña lanzó una chicana contra Santiago del Moro y preguntó entre risas si habían puesto menos nominados “para que lo gane Del Moro”.

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El comentario provocó la risa de Marley y generó repercusión entre los seguidores del programa, especialmente por el histórico enfrentamiento público entre ambos conductores, quienes en distintas oportunidades dejaron en claro que no tienen relación.

Además, durante la charla también bromearon con que no les hubiera costado incluir a Marley entre los nominados de la categoría masculina, ya que había menos nombres que en la terna femenina.

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VIDEO: https://www.instagram.com/p/DYF1G6oioDl/

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