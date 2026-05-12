La mayor reducción recayó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”. Foto NA: JOSÉ SCALZO

El Gobierno nacional oficializó un recorte de $78.768 millones en distintos programas de la Secretaría de Educación, en la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para este martes en todo el país.

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La decisión fue publicada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 y contempla una fuerte reducción en áreas vinculadas a alfabetización, salarios docentes, becas estudiantiles e infraestructura educativa.

El mayor ajuste recayó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $35.288 millones destinados a transferencias para las provincias. Además, el Ejecutivo eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, herramienta utilizada para equiparar salarios mínimos entre las distintas jurisdicciones, con una quita cercana a los $8.930 millones.

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En paralelo, los programas vinculados a infraestructura escolar y equipamiento sufrieron una reducción superior a los $21.686 millones. También hubo recortes en Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, donde las becas estudiantiles perdieron más de $559 millones.

Otro de los puntos afectados fue EDUC.AR S.A., la empresa estatal dedicada a contenidos y tecnología educativa, que sufrió una reducción de transferencias por $48.000 millones.

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Universidades nacionales, entre las más afectadas

La medida también impactó sobre las universidades nacionales. El Gobierno suspendió transferencias de capital para obras de infraestructura del conocimiento por más de $5.303 millones.

La Universidad Nacional de La Plata fue la institución más perjudicada, con una poda superior a los $1.043 millones. Detrás quedaron las universidades nacionales de General San Martín y Avellaneda, ambas con recortes de $700 millones.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto destinado al programa Desarrollo de la Educación Superior acumula una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025 bajo la gestión de Javier Milei.

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El mismo estudio proyectó que, a valores constantes de diciembre de 2026, la retracción podría alcanzar el 41,6% respecto de 2023.

Fuente: Infobae