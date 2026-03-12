Mar del Plata tendrá este jueves hasta 22°C con vientos del noreste
Sin lluvias durante el día. Las temperaturas se mantendrán entre 18 y 22 grados y el viento soplará a no más de 23 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este jueves en Mar del Plata un cielo nublado sin precipitaciones, con temperaturas de entre 18 y 22°C y humedad del 83%.
El viento del noreste dominará toda la jornada. Por la mañana alcanzará 19 km/h; por la tarde y noche subirá a 23 km/h.
El organismo no emitió alertas meteorológicas para la ciudad.
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