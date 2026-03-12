El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este jueves en Mar del Plata un cielo nublado sin precipitaciones, con temperaturas de entre 18 y 22°C y humedad del 83%.

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El viento del noreste dominará toda la jornada. Por la mañana alcanzará 19 km/h; por la tarde y noche subirá a 23 km/h.

El organismo no emitió alertas meteorológicas para la ciudad.

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